إيران.. توقيف 132 شخصاً خلال حفلات

ذكرت وكالة أنباء تابعة للسلطات القضائية الإيرانية، الجمعة، أن الشرطة أوقفت 132 شخصا بعضهم "ثنائي الجنس" خلال اجتماعهم في حفلات تتعارض مع قوانين الجمهورية الإسلامية.

وأفاد موقع "ميزان أون لاين" أن "أكثر من 70 رجلا وامرأة مخمورين" أوقفوا مساء الخميس في مطعم في إحدى ضواحي طهران، مؤكدا التعرف على "عدد من ثنائيي الجنس بينهم".

وتابع المصدر أن 62 رجلا وامرأة أوقفوا خلال حفلة أخرى في جنوب البلاد من دون أن يحدد متى حصل ذلك.

وكان القضاء أعلن السبت اعتقال ثمانية أشخاص متهمين ببث أغنيات مصورة اعتبرت "فاحشة" على قناة تلفزيونية فضائية مقرها في الخارج.

وقال مدعي عام طهران عباس جعفري دولت ابادي: "اعتقل الأسبوع الماضي 8 أشخاص كانوا ينتجون أغنيات مصورة فاحشة بثت على قناة مضادة للثورة".

وأواخر مايو، اعتقلت السلطات قرب قزوين 30 شابا وشابة حكم عليهم في أقل من 24 ساعة بـ99 جلدة بسبب إقامتهم احتفالا في فيلا تخلله تقديم كحول، وتم تطبيق العقوبة فورا ليكونوا عبرة لغيرهم.

وفي منتصف مايو أعلن مدعي طهران اعتقال 8 أشخاص مرتبطين بأوساط الموضة اتهموا بالترويج لـ"ثقافة مناهضة للإسلام"، خصوصا لنشر صور نساء غير محجبات على انستاغرام.

وكشفت وسائل الإعلام عن اعتقالات أخرى في الأسابيع الأخيرة.

وتضاعفت هذه القضايا رغم رغبة الرئيس المعتدل حسن روحاني تطبيق حرية اجتماعية وثقافية أكبر.

وفي ابريل أعلن قائد شرطة طهران أنه سينشر في العاصمة 7 آلاف شرطي باللباس المدني للتصدي للأعمال "اللااخلاقية".