مصرع ضابطين إيرانيين والعشرات من الميليشيات بريف حلب

أفادت مواقع إيرانية بمقتل ضابطين على الأقل من الحرس الثوري خلال هجوم شنته الخميس، فصائل المعارضة السورية على مناطق في ريف حلب، بينما أفادت مصادر سورية بمقتل العشرات من الميليشيات الشيعية بنفس المعارك.

وكانت فصائل "جيش الفتح" وهو تحالف من فصائل إسلامية بما فيها جبهة النصرة (فرع القاعدة)، شنت هجوماً كبيراً على محيط خان طومان، حيث سيطرت على بلدات معراتة والقلعجية والحميرة وتلال القراصي ومستودعات خان طومان ونقاط أخرى مهمة.

من جهته، أصدر فيلق القدس، التابع للحرس الثوري بمحافظة غيلان، بياناً نعى فيه الضابط جهانغير جعفري نيا، وهو من منتسبي الفيلق بمحافظة غيلان، شمال إيران، وقال بأنه قتل بمعارك ريف حلب، الخميس، بحسب ما نقل موقع "باسيج".

أما وكالة "مهر" فقد ذكرت أن الضابط المتقاعد محمد زلقي، من كتيبة "عمار" التابعة للقوة البرية بالحرس الثوري بمدينة دزفول، لقي مصرعه خلال معارك ريف حلب، بعد أشهر من تطوعه للقتال في سوريا.

كما أفادت وكالة "فارس" بمقتل نعمت الله جعفري، 24 عاما، وهو من منتسبي الباسيج، بقرية حسن بيك، التابعة لمدية ورامين، جنوب طهران، وقد لقي مصرعه قبل 5 أيام بمعارك ريف حلب.

من جهتها، أفادت شبكة "شام الإخبارية أن مقتلة جديدة حدثت بحق القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية، وسط توقعات بأن المقتلة هذه المرة أكبر من سابقاتها وذلك خلال الهجوم المباغت الذي شنته فصائل "جيش الفتح"، بريف حلب.

ونقلت الشبكة عن مصادر ميدانية أن هجوم جبهة النصرة الخميس، أسفر عن 50 قتيلاً في صفوف الميليشيات الشيعية وأكدت أن العدد الأولي يشير إلى وجود ٦٠ جثة و ١٣ أسيرا، في حصيلة قد تكون مبدئية.