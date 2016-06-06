وكالة الطاقة: تفتيش منشآت إيران لا يزال بمراحله الأولى

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عمليات تفتيش ومراقبة المنشآت النووية الإيرانية تتواصل، وفق مقتضيات قرار مجلس الأمن 2213 وإجراءات السلامة المعمول بها في هذا الشأن.

وقال المدير العام للوكالة يوكيا آمانو، في افتتاح مجلس المحافظين صباح اليوم الاثنين في فيينا، إن مراقبة تنفيذ الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة الـ5+1 "لا يزال في المراحل الأولى ويقتضي عناية دائمة من كافة الأطراف المعنية. وقد عمل كل منها من أجل تنفيذ الاتفاق".

وأضاف آمانو أن "تنفيذ الاتفاق بشكل دائم يقتضي الالتزام القوي من كافة الأطراف".

وأوضح أن عمليات المراقبة والتفتيش تواصلت وفق مقتضيات البرتوكول الإضافي المرفق بمعاهدة حظر الانتشار النووي في انتظار مصادقة طهران على البرتوكول.

وقد شملت عمليات التفتيش والمراقبة المزيد من المنشآت النووية في إيران.