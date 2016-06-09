معاقبة حارس منتخب إيران لارتدائه بنطال "سبوبنج بوب"

عاقبت لجنة الأخلاق في اتحاد كرة القدم الإيراني اللاعب سوشا ماكاني، وهو حارس المنتخب الإيراني السابق، بحرمانه من اللعب لمدة ستة أشهر، بسبب نشر صورة له وهو يرتدي بنطالا أصفر يشبه بنطال "سبونج بوب"، الشخصية الكرتونية الشهيرة صاحب السراويل المربعة المحبوبة لدى الأطفال.

وأفادت وكالة "إيسنا" للطلبة الإيرانيين أن اللجنة اتهمت الحارس السابق لفريق "برسبوليس"، أحد أشهر الفرق الإيرانية، بارتدائه "لباسا غير مناسب وخارجا عن العرف".

وأثار نشر سوشا ماكاني هذه الصورة على شبكة الإنترنت قبل فترة حفيظة المتشددين الذين دعوا السلطات لمعاقبته بتهمة "انتهاك التقاليد".

وقررت لجنة الأخلاق في اتحاد كرة القدم الإيراني إيقاف سوشا ماكاني، البالغ من العمر 29 عاماً، عن اللعب لمدة 6 أشهر على اعتبار أن البنطلون باللون الأصفر الصارِخ والمُبَهْرَج "غير لائق ولا مُلائم".

ومن جهته، قال أحد أعضاء لجنة الأخلاق إن ماكاني رفض الذهاب إلى الاتحاد لمواجهة التساؤل الموجه له بخصوص ذلك الأمر، على الرغم من أنه تم استدعاؤه، مضيفاً: "لقد أخذنا هذا القرار بسبب مظهره والتأثير الذي قد يتسبب به على المجتمع".

وعلّق ناشطون إيرانيون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالقول إن هذا القرار بحرمان اللاعب من مواصلة حياته الرياضية، بسبب مظهره وملابسه، يعتبر انتهاكا صارخا لحرية الأشخاص ويعد تدخلا غير مبرر في حياتهم الخاصة.