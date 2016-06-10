سيناتورأميركي:تزايد إرهاب إيران من نتائج الاتفاق النووي

قال السيناتور الأميركي من الحزب الجمهوري توم كاتن، إن من نتائج الاتفاق النووي مع إيران هو زيادة تجرؤ إيران على مواصلة أعمالها الإرهابية في كافة أنحاء العالم".

ووفقاً لموقع " ديلي سيغنال"، فقد طالب كاتن بتمديد قانون العقوبات الذي من المقرر أن ينتهي مع نهاية هذا العام، وكذلك وضع عقوبات جديدة على طهران بسبب قيامها بأعمال ارهابية وتهديد الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وكان كاتن يتحدث إلى الصحافيين في مؤسسة "هاريتيج"، أول أمس الأربعاء، حيث أكد أنه "بالرغم من مرور عام من الاتفاق وتجميد إيران لبرنامجها النووي إزاء الإفراج عن المليارات من أرصدتها المجمدة، إلا أن المخاوف مازالت قائمة".

ورأى السيناتور الجمهوري أنه "خلال هذه الفترة زادت إيران من سلوكها العدائي ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في كل أنحاء العالم"، معتبراً هذا الأمر أنه من مساوئ نتائج الاتفاق النووي".

وكان مجلس النواب بالكونغرس الأميركي صوت في25 مايو المنصرم، بالرفض على صفقة شراء 32 طناً من الماء الثقيل من إيران بسبب معارضة 168 نائبا ضد القرار.

ودافع كاتن عن موقفه الرافض للاتفاق مع إيران وقال إن الكونغرس سيعمل قريبا على فرض عقوبات جديدة على طهران، وذلك في إشارة إلى ما طرحه أعضاء في مجلس الشيوخ الشهر الماضي، حول تعديل على "قانون العقوبات ضد إيران" الذي سيقضي بتمديد الحظر ضد طهران بسبب برنامجها الصاروخي حتى عام 2031 إذا ما تمت المصادقة على مشروع التعديلات.

وكان موقع "ذي هيل" الأميركي كشف أن أعضاء بمجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، يربطون معركة بشأن العقوبات على إيران بمشروع قانون واسع النطاق متعلق بالسياسة الدفاعية للولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قدم 18 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تعديلا لـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" من أجل توسيع العقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية والأشخاص الداعمين له.

يذكر أن تقرير الخارجية الأميركية للإرهاب الدولي للعام 2015، الذي صدر في بداية يونيو/حزيران الجاري، صنف إيران بأنها "أكبر راعٍ للإرهاب في العالم"، وذلك لـ "تدخلات طهران ودعماً للعنف والإرهاب في سوريا والعراق"، و"زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط"، و"ضلوعها في أعمال العنف التي تقوم بها المعارضة في البحرين"، وكذلك "دعمها للجماعات المتطرفة كحزب الله اللبناني" و"زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال فيلق القدس التابع للحرس الثوري".