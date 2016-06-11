إيران تعرقل التحاق ناشط عربي أهوازي بعضوية لجنة أممية

عرقلت إيران اختيار الناشط الحقوقي العربي الأهوازي، الدكتور كريم عبديان بني سعيد، لعضوية لجنة خبراء الأمم المتحدة لمنتدى السكان الأصليين، التابع للمجلس الاقتصادي - الاجتماعي في الأمم المتحدة للدورة ما بين عامي 2017 و 2019.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، في بيان تلقت "العربية.نت"، نسخة منه، إن إيران وبالتنسيق مع حلفائها في الأمم المتحدة كروسيا والصين وغيرها من الدول الحليفة لها، قامت بعرقلة فوز بني سعيد، الذي تم ترشيحه ضمن 5 من الخبراء الدوليين عن قارة آسيا، في شهر مارس الماضي، لاختيار أحدهم لعضوية لجنة السكان الأصليين.

يذكر أن لجنة خبراء السكان الأصليين تضم 16 عضوا، حيث يتم تعيين 8 أعضاء من قبل الدول الأعضاء و8 آخرين يتم انتخابهم من بين ممثلي منظمات المجتمع المدني المسجلة في الأمم المتحدة وهي أكثر من 4000 منظمة مدنية غير حكومية.

وبحسب البيان، فاز بهذا المنصب عن قارة آسيا السيد فولمان تشادري، من جمهورية النيبال، ليشغل هذا المقعد للدورة المقبلة وذلك في التصويت الذي جرى الجمعة 10 يونيو، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

واعتبرت المنظمة أن عرقلة انتخاب هذا الناشط الأهوازي "يؤكد مدى خوف النظام الإيراني من نضال أبناء الشعب العربي الأهوازي في المحافل الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة"، حسبما جاء في نص البيان.

يذكر أن د.كريم عبديان بني سعيد عمل مهندسا لعلوم الفضاء، وهو حاصل أيضا على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي، من الجامعات الاميركية، هو نشاط سياسي مخضرم، بدأ نضاله منذ السبعينات في القرن الماضي، حيث ناهض نظام الشاه منذ ونشط في صفوف الحركة الطلابية الايرانية.

كان عضوا قياديا في اتحاد الطلبة الايرانيين في الولايات المتحدة وقد تم سجنه بسجن إيفين، في طهران، في السبعينات لمدة عامين، بسبب نشاطاته المعارضة.

وبعد انتصار الثورة واستمرار اضطهاد وقمع عرب الأهواز من قبل نظام طهران، بدأ بنشاط حقوقي ودبلوماسي في المحافل الدولية من أجل الدفاع عن قضية الشعب العربي الاهوازي، حيث أسس مع زملاءه منظمة حقوق الانسان الأهوازية ومركز دراسات الأهواز في التسعينات.

انتخب عضو الهيئة الرئاسية في منظمة الشعوب غير الممثلة UNPO منذ تأسيسها عام 2004 كما عمل مع المنتدى الدائم للأمم المتحدة للسكان الأصليين وكذلك المنتدى الدائم لشؤون الأقليات بالأمم المتحدة.

أصبح منذ العام 2002 المستشار الأعلى لحزب التضامن الديمقراطي الأهوازي، بمجال حقوق الإنسان، وبنفس الوقت يرأس حاليا لجنة العلاقات الدولية في "مؤتمر شعوب إيران الفدرالية" الذي هو تحالف يضم 18 تنظيما من عرب الاهواز الأكراد والبلوش والأتراك الآذريين والتركمان واللور وغيرهم من القوميات في ايران، والذي يقول في برنامجه السياسي انه" يعمل على اسقاط نظام الملالي واستبداله بنظام ديمقراطي - فدرالي يضمن حقوق تقرير المصير للشعوب المضطهدة".

يكتب بني سعيد مقالات رأي في الصحافة العربية والإنجليزية والفارسية حول قضايا إيران والشر ق الأوسط وقضايا القوميات والأقليات وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.