خامنئي يهدد المرشحين الأميركيين: سنحرق الاتفاق النووي

حذر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، مرشحي الرئاسة الأميركية من التخلي عن الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى، بحسب ما أورد موقع رسمي اليوم الثلاثاء.

وصرح خامنئي أمام شخصيات زائرة: "نحن لا ننتهك الاتفاق النووي، ولكن مرشحي انتخابات الرئاسة الأميركية يهددون بتمزيق الاتفاق. إذا فعلوا ذلك، فإننا سنحرقه".

ووصف المرشح الجمهوري المرجح لسباق الرئاسة الأميركية دونالد ترامب الاتفاق النووي بأنه "كارثي".

وفي مارس، قال ترامب إنه في حال انتخابه فإن أولى أولويات سياسته الخارجية ستكون إلغاء الاتفاق، وتفكيك ما وصفه بشبكة إيران العالمية "للإرهاب".

وفي يوليو الماضي، وقعت إيران الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1 - الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، وألمانيا.

وبموجب الاتفاق الذي بدأ تنفيذه في يناير، تخفض إيران من برنامجها النووي مقابل رفع العديد من العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وتتهم طهران واشنطن بأنها لا تسعى إلى تعزيز العلاقات بين إيران ومؤسسات المال العالمية، خاصة البنوك.

وقال خامنئي: "يتعين على الطرف الآخر رفع العقوبات، ولكنه لم يفعل. ولم يتم تنظيم مسألة التعاملات المصرفية، ونحن غير قادرين على استعادة الأموال المتأتية من دخل النفط وغيرها من الأموال التي لدينا في دول أخرى".

وأضاف: "الأميركيون لا يطبقون جزءاً كبيراً من التزاماتهم كما نفعل نحن".

وتقول إيران إن معظم البنوك الدولية، خاصة في أوروبا، تتردد في التعامل معها خشية التعرض لعقوبات أميركية.