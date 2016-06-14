طهران تعيّن علي شمخاني منسقا عسكريا إيرانيا في سوريا

تسعى إيران لترسيخ وجودها في سوريا حتى إن مجلس الأمن القومي الإيراني أعلن تعيين أمينه العام علي شمخاني في منصب المنسق الأعلى في الشؤون السياسية والعسكرية والأمنية بين إيران وسوريا وروسيا.

ولا تخفي إيران دورها في سوريا ولا العراق، بل على العكس تفاخر به وتسعى لإضفاء الصفة المؤسساتية عليه.

ولم تمض أسابيع قليلة على تعيين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سيلماني مستشارا عسكريا لمعركة الفلوجة، حتى أُعلِن عن تعيين علي شمخاني منسقا أعلى في الشؤون السياسية والعسكرية والأمنية بين بلاده وكل من سوريا وروسيا.

تعيين شمخاني جاء بعد اجتماع ثلاثي عسكري جمع وزراء دفاع إيران وسوريا وروسيا في طهران أخيراً.

وبات هذا المنصب التنسيقي العسكري ملحا لإيران، بعد رفض طهران أي اتفاق روسي-أميركي بشأن الأزمة السورية لا تكون طرفا فيه، في الوقت الذي يحتاج فيه الإيرانيون لغطاء جوي روسي أثناء خوض معاركهم في سوريا.

ولشمخاني تصريحات تعكس تشدد مواقفه حيال دعم بلاده نظام الأسد. وفي الوقت الذي ترفض فيه إيران الاعتراف أصلا بوجود معارضة سورية، دعا شمخاني إلى فتح حوار بين الأطراف السورية بدلا من الحرب التي استمرت أكثر من خمس سنوات.

يذكر أنه في إيران، تنحصر مسؤولية إدارة الملفين العراقي والسوري على حد السواء في يد جهة واحدة هي المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي يرأسه الرئيس الإيراني. لكنه منصب شرفي مقارنة بمنصب الأمين العام الذي يعينه المرشد خامنئي مباشرة، والذي يتبوأه حاليا شمخاني.