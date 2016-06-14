مصرع حكم إيراني مع ضباط وجنود آخرين في سوريا

أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل الحكم الكروي مهدي طهماسبي، مع عدد من الضباط والجنود التابعين للحرس الثوري، في معارك منفصلة ضد المعارضة السورية في ريف حلب الجنوبي.

وأعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الثلاثاء، عن مصرع أحد حكام الكرة الإيرانية مهدي طهماسبي، وذكر في بيان أن الحكم ذهب كمتطوع للمشاركة في القتال الدائر في سوريا إلى جانب قوات الأسد ضد معارضيه.

كما أعلنت وكالات مقتل عباس دانشكر (22 عاما)، وهو طالب كلية الضباط بجامعة "الحسين" العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران.

من جهته، نعى الحرس الثوري، سعيد شاملو، وهو ضابط متقاعد في الحرس الثوري من مدينة ملاير، وسط إيران، قتل بمعارك محيط خان طومان، أمس الاثنين.

ونقل موقع "شهيد نيوز" الإيراني، عن قائد قوات الحرس الثوري بمدينة ملاير، قوله إن شاملو الذي تقاعد منذ 12 عاما، كان يتولى مسؤولية مقر العمليات في ريف حلب الجنوبي.

كما لقي عدد من عناصر الحرس الثوري مصرعهم بنفس المعارك خلال الأيام القليلة الماضية، وهم كل من مهدي اسحاقيان من منتسبي الحرس الثوري في اصفهان، ومهدي نظري من مدينة انديمشك، وحسين علي بور ابراهيمي من مدينة اشرفية بمحافظة كيلان، ومرتضى مسيب زادة، بمدينة التابعة لمحافظة البرز، جنوب غرب طهران.