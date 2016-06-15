لا تقدم في محادثات ظريف وكيري بشأن التبادل المالي

قالت مصادر إيرانية إن محادثات وزير الخارجية محمد جواد ظريف مع نظيره الأميركي جون كيري على هامش منتدى "أوسلو فروم 2016"، اليوم الأربعاء، لم تحرز أي تقدم بشأن إزالة العقبات أمام التبادل المالي والمصرف بين إيران والدول الغربية.

ونقلت وكالة "مهر" عن مصدر إيراني يرافق ظريف قوله إن "اجتماع ظريف وكيري الذي استمر ساعة وعشر دقائق انتهى دون أن يتوصلا إلى اتفاق بشأن إزالة العقبات التي تقف حائلاً أمام التبادل المالي والمصرفي بين إيران والدول الغربية".

وأكد المصدر أن الوزيرين بحثا مسار تنفيذ الاتفاق النووي والالتزام بين طهران ومجموعة الـ5+1، مشيراً إلى أن "ظريف أبدى امتعاضه من عدم وجود نية للولايات المتحدة لإزالة عقبات التبادل المصرفي".

مسؤول عسكري يهاجم أميركا

قال المستشار الأعلى لممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري العميد يدالله جواني، إن "لأميركا نوايا قذرة تخفيها وراء الاتفاق النووي وإنها تهدف للسيطرة على إيران"، على حد تعبيره.

ووفقا لوكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري، فقد أشار جواني في حوار صحافي، الأربعاء، إلى تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي، التي هدد فيها بحرق الاتفاق النووي في حال خرقه من قبل الجانب الآخر، قائلاً إن "إيران على الاتفاق النووي من أجل مكاسب اقتصادية فقط".

ورأى هذا المسؤول العسكري الإيراني أن "القضية النووية وحقوق الإنسان ومثل هذه القضايا جميعها ذرائع وأن أميركا لديها مشكلة مع أساس النظام الإيراني"، على حد تعبيره.

ويأتي التوتر بين طهران وواشنطن بعد تصريحات إيرانية متكررة حول عدم تعهد الغرب بالتزاماته في الاتفاق النووي خاصة في مجال رفع العقوبات أمام التعاملات المالية والمصرفية للبنوك الإيرانية مع البنوك الغربية وكذلك عدم فتح شبكات التحويل العالمية وعلى رأسها "سويفت" أمام الإيرانيين.

وهدد المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، في تصريحات، أمس الثلاثاء، مرشحي الرئاسة الأميركية من التخلي عن الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى، بالقول: "نحن لا ننتهك الاتفاق النووي، ولكن مرشحي انتخابات الرئاسة الأميركية يهددون بتمزيق الاتفاق. إذا فعلوا ذلك، فإننا سنحرقه".