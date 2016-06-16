إيران تدعو إلى توثيق روابط الأعمال مع ألمانيا

دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، إلى توثيق روابط الأعمال مع ألمانيا بعد محادثات مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.



وأبلغ ظريف الصحافيين أن "وجود الشركات والبنوك الألمانية في إيران وزيادة التعاون الاقتصادي سيساعد البلدين كليهما".



وأضاف أن توثيق الروابط بين البلدين سيعزز أيضاً السلام والاستقرار في المنطقة. وقال ظريف "لن يتضرر أي بلد. إيران ستكون دولة متقدمة وشريكاً جيداً جداً لألمانيا".



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال ظريف إنه يجب على الولايات المتحدة ان تفعل المزيد لتشجيع البنوك على التعامل مع إيران في أعقاب رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية.