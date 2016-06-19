إيران..السجن 91 يوما للمستشار الإعلامي للرئيس السابق

حكمت محكمة في طهران بالسجن 91 يوماً ضد علي أكبر جوانفكر، مدير وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، والمستشار الإعلامي للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بتهمة "التمرد على عناصر الشرطة القضائية" في قضية تعود إلى ما قبل خمس سنوات، عندما منع جوانفكر مأموري القضاء باعتقال صحافيين يعملون بجريدة "إيران" الحكومية.

وبحسب موقع "دولت بهار" المقرب من الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، فقد أعلن محامي علي أكبر جوانفكر، أن المحكمة حكمت على موكله بالإضافة إلى 3 صحافيين آخرين من جريدة "إيران" وهم كل من عبدالرضا سلطاني وسعید یوسفي بور وحسن قاسمي، بالسجن 91 يوماً.

وتعود القضية إلى العام 2011 عندما قاوم جوانفكر الذي يشغل منصب مدير مؤسسة "إيران" الإعلامية أيضاً، مأموري القضاء من اعتقال صحافيي الجريدة، بتهمة "نشر صور ومقالات مخالفة للآداب العامة" في عدد خاص.

وأفادت تقارير حينها أنه حدثت اشتباكات بين الطرفين استخدمت عناصر الشرطة خلالها الغاز المسيل للدموع، وقد أصيب شخص واحد على الأقل بجروح جراء الاشتباكات.

وبعد خمس سنوات من الحادثة، أمر مدعي عام طهران بتنفيذ الحكم القضائي الصادر على جوانفكر و3 من العاملين في صحيفة "إيران"، بسبب "عرقلتهم وتمردهم على أوامر المحكمة".

وفي العام 2012 تم اعتقال جوانفكر لفترة قصيرة بتهمة إهانة المرشد الأعلى ونشر مضمون يتنافى مع القيم الإسلامية والأخلاق العامة، كما منع من ممارسة أي نشاط إعلامي، لكن تمت تبرئته من التهم بضغوط من أحمدي نجاد وأطلق سراحه.