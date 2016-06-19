إيران.. تغييرات بالخارجية تطيح بمساعد الشؤون العربية

أطاحت تغييرات أجراها وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، بشكل مفاجئ، بمساعد الوزارة للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان، وتعيين حسين جابري أنصاري المتحدث باسم الوزارة بدلاً في هذا المنصب.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "أرنا"، فقد شملت التغييرات أيضاً تعيين بهرام قاسمي، متحدثاً باسم الخارجیة، وهو سفير إيران السابق في أیرلندا وإیطالیا وإسبانیا، وشغل أيضاً منصب رئیس الدائرة الثانیة للشؤون السیاسیة ورئیس الدائرة الأولى لشؤون دول الكومنولث الدول المستقلة والمدیر العام لشؤون غرب أوروبا في وزارة الخارجیة، ومساعد قسم الأبحاث الدولیة في مركز الأبحاث الاستراتیجیة.

أما حسين جابري أنصاري الذي أصبح مساعد الشؤون العربية والإفريقية، فكان مديراً لمجموعة أبحاث الشرق الأوسط والخليج بالخارجية، ومستشاراً لمساعد وزير الخارجية في الشؤون العربية والإفريقية، ومديراً عاماً لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسفيراً لإيران في ليبيا، وناطقاً باسم الخارجية.

وكان عبد اللهيان يعتبر رجل المحافظين والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي في وزارة الخارجية الإيرانية، ويختلف في توجهاته مع محمد جواد ظريف وزير الخارجية والرئيس روحاني حول دور طهران في قضايا المنطقة، خاصة قضية التدخل الإيراني في سوريا والخلافات مع المملكلة العربية السعودية.

وكان عبد اللهيان مضطلعاً بمهام في الخارجية الإيرانية متصلة بتدخل الحرس الثوري وجناحه الخارجي فيلق القدس، وعلى تماس مباشر مع عدد من الملفات على الساحة العربية كالعراق وسوريا ولبنان.

وكانت مصادر إيرانية قد تحدثت منذ فترة عن نية وزارة الخارجية إقالة عبداللهيان، المحسوب على التيار الأصولي المتشدد والمعروف بتصريحاته المعادية للدول العربية في مسعى من حكومة روحاني لإخراج إيران من العزلة الإقليمية.

وربطت المصادر المذكورة إقالته كبادرة حسن نية تجاه العرب، لإزالة التوتر السائد في العلاقات الإيرانية - الخليجية بشكل خاص، واعتبرت إقصاءه من مهامه بأنه يأتي في سياق رسائل إيرانية إيجابية تجاه العرب باعتباره إقصاء لأحد رموز التشدّد في السياسة الخارجية الإيرانية إزاء المحيط العربي والخليجي خصوصاً.