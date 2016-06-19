اتفاق بين إيران وبوينغ لشراء 100 طائرة

توصلت إيران إلى اتفاق مع شركة تصنيع الطائرات الأميركية، بوينغ، لشراء100 طائرة، بهدف تجديد الأسطول الإيراني، وفق ما أعلن مدير هيئة الطيران المدني الإيراني في مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية نشرت الأحد.

وصرح علي عبد زاده بأنه "سيتم استبدال 230 طائرة من أصل 250 موجودة في البلاد"، موضحاً أن الاتفاق مع بوينغ ينتظر حصول موافقة الحكومة الأميركية عليه.

وقال في المقابلة التي ستنشر كاملة في غضون أيام إن بوينغ تقدمت بطلب رسمي من وزارة الخزانة الأميركية للحصول على الموافقة النهائية من أجل بيع الطائرات، مضيفاً أنه سيتم توقيع الاتفاق النهائي بين الجانبين بعد الحصول على هذه الموافقة.

كما أشار الوزير الإيراني إلى أنه طالما لم تعط وزارة الخزانة موافقتها لا يمكن تحديد موعد لتوقيع الاتفاق أو متى سيدخل حيز التنفيذ، لافتاً إلى أن القيمة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والتي بلغت 17 مليار دولار ليست نهائية، وأن تفاصيل الاتفاق ستحدد بعد مفاوضات أخرى.

وكانت شركة بوينغ قد أكدت، الأربعاء، أنها تخوض مفاوضات مع شركات طيران إيرانية لبيع طائرات تجارية.

وأوضح بيان للشركة: "لقد أجرينا محادثات مع شركات طيران إيرانية، وبموافقة حكومة الولايات المتحدة، حول بيع محتمل لطائرات تجارية وخدمات".

وسبق أن أبرمت إيران في كانون الثاني/يناير مذكرة تفاهم مع شركة تصنيع الطائرات الأوروبية إيرباص لشراء 118 طائرة، لكنها لا تزال تنتظر حصول موافقة وزارة الخزانة الأميركية عليها ليدخل الاتفاق حيز التطبيق.

كذلك يتعين على ايرباص الحصول على موفقة المكتب الأميركي لضبط الأموال الأجنبية المرتبط بوزارة الخزانة بما أن أكثر من 10% من مكونات الطائرات أميركية الصنع.

ومنذ التخفيف الجزئي للعقوبات على إيران بناء على اتفاق تم التوصل إليه حول البرنامج النووي لطهران في تموز/يوليو 2015، تشكو إيران على الدوام من رفض المصارف الكبيرة إقامة علاقات تجارية معها.

وطلبت طهران من واشنطن القيام بـ"خطوات ملموسة" لتشجيع المصارف والمؤسسات الغربية على العودة إلى إيران.