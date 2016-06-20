إيران: اعتقلنا "خلية إرهابية" في طهران

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الاثنين، عن إحباط عدد من المخططات لتنفيذ تفجيرات في العاصمة طهران ومدن أخرى، فيما وصفته بأنه مخطط ضخم من متطرفين.



وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) إنه "تم التخطيط لتنفيذ سلسلة من التفجيرات في أماكن عدة في البلاد خلال الأيام القادمة. وتم إلقاء القبض على الإرهابيين وضبط عدد من القنابل وكميات كبيرة من المتفجرات".