الإرهابي قاسم سليماني يهدّد البحرين بعنفٍ مسلّح!

هدّد الإرهابي الإيراني الشهير المعروف بقاسم سليماني، مملكة البحرين، بأعمال عنف وما أسمّاه "مقاومة مسلّحة" على السلطة الشرعية في البلاد.

وأطلق الجنرال الذي عرف السوريون إرهابه وكذلك العراقيون واليمنيون، تهديده ضد المملكة البحرينية، كموقف رسمي من الحكومة الإيرانية على قرار مملكة البحرين بإسقاط الجنسية عن البحريني عيسى أحمد قاسم، كون سليماني قائداً عاماً للفيلق المعروف باسم "القدس" وهو يقاتل السوريين والعراقيين في أرضهم، كما يعلم الجميع، وقد سقط آلاف السوريين و#العراقيين ضحايا لإجرام وإرهاب هذا الجنرال الدموي.

وأكمل الإرهابي المعروف بقاسم سليماني تهديده ليصل إلى المنطقة بأسرها، معتبراً أن من أسقطت عنه #الجنسية البحرينية هو "خط أحمر" وسيشعل تجاوزه النار في البحرين والمنطقة" على حد زعمه اليوم.

وهدّد سليماني مملكة البحرين "بانتفاضة دامية" رداً على إسقاط جنسية مواطن بحريني!

وفي تدخّل غير مسبوق بشؤون داخلية لدولة مستقلة، يهدّد الجنرال الإيراني أو مايسمّيه #الثوار السوريون "جنرال الدم" مملكة البحرين بـ"مقاومة مسلحة" ضد نظامهما الشرعي الحاكم!

ويعرف الإرهابي الإيراني قاسم سليماني كأحد أخطر الشخصيات الإيرانية التي تنفذ سياستها العسكرية والإجرامية في سوريا والعراق، بصفة خاصة. وعلى الرغم من أنه يحمل صفة "الإرهابي" رسمياً، إلا أن النظام الإيراني يوفده سفيرا علنياً لكل سياساته التوسعية والعدائية ضد أبناء الشعب العربي في سوريا العراق واليمن والآن بتهديد دولة عربية مستقلة هي #مملكة_ البحرين.