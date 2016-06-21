مجدداً.. الحرس الثوري الإيراني "يهدد" البحرين

بعد أن تتالت ردود الفعل العربية مؤيدة قرار البحرين وقف عمل جمعية الوفاق وإسقاط الجنسية عن عيسى قاسم، هدد الحرس الثوري الإيراني مجدداً البحرين بثورة. وقال في بيان أصدره الثلاثاء، إن إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم سيؤدي إلى ثورة في البحرين.

يأتي هذا البيان بعد تصريحات لقائد فيلق القدس في #الحرس_الثوري #قاسم_سليماني الاثنين هدد فيها البحرين والمنطقة بأسرها بعنف مسلح جراء إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم.

واعتبر سليماني أن من أسقطت عنه #الجنسية_البحرينية هو "خط أحمر" وسيشعل تجاوزه النار في #البحرين والمنطقة" على حد زعمه.

وزادت الخارجية الإيرانية على تصريحات سليماني بقولها إن إجراءات المنامة تقضي على الحوار بين السلطات البحرينية ومعارضيها.

وتناغمت ميليشيا #حزب_الله اللبناني مع موقف طهران معتبرة في بيان أصدرته بأن قرار البحرين ستكون له عواقب وخيمة.