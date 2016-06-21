بوينغ تؤكد توقيع مذكرة تفاهم مع إيران لبيع طائرات

أعلنت #بوينغ اليوم الثلاثاء أنها وقعت اتفاقا لبيع طائرات لإيران مؤكدة بذلك تصريحات إيرانية سابقة عن الصفقة مما رفع أسهمها بقوة لفترة وجيزة في المعاملات المبكرة.

وأوضحت بوينغ أنها وقعت مذكرة تفاهم مع إيران للطيران "تبدي شركة #الطيران فيها نيتها شراء طائرات ركاب تجارية من بوينغ".

و#إيران للطيران هي الناقلة الوطنية لإيران التي تملك أسطولا من الطائرات المتقادمة.

وأحجمت بوينغ عن الإدلاء بتفاصيل عن عدد الطائرات التي ستبيعها أو نوعها ولا عن الجدول الزمني للتسليمات. ومن المتوقع أن تكون الطلبية كبيرة بعد أن اتفقت إيران في يناير على شراء 118 طائرة من ايرباص قيمتها 27 مليار دولار وفقا للائحة الأسعار.

وتراجعت أسهم بوينغ 0.3 بالمئة إلى 132.35 دولار في المعاملات المبكرة ببورصة نيويورك بعد أن صعدت في وقت سابق من الثلاثاء إلى 133.18 دولار من 132.25 دولار.