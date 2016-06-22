باريس.. إيرانيون وعرب يتظاهرون ضد زيارة ظريف

تظاهر المئات من أبناء الجاليات الإيرانية والعربية في باريس، ضد زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد #جواد_ظريف إلى #فرنسا ، اليوم الأربعاء، منددين باستمرار الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتدخلات نظام طهران الدموي في سوريا والعراق وسائر دول المنطقة.

وندد المتظاهرون الذين تجمعوا بساحة بانتيون، القريبة من جامعة السوربون، وسط #باريس بنظام #طهران الذين اعتبروه" الداعم الرئيسي لنظام بشار الأسد لقمع الشعب السوري".

كما شارك ممثلون عن جمعيات مدنية ومنظمات حقوق الإنسان وضموا أصواتهم إلى أصوات 270 نائبا من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين دعوا في بيان مشترك دول الاتحاد الأوروبي بما فيها فرنسا إلى اشتراط استمرار العلاقات مع إيران بوقف تنفيذ أحكام الإعدام وانتهاكات حقوق الإنسان وإنهاء تدخل نظام طهران في سوريا ودول المنطقة.

من جهتها، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من مقر المجلس في باريس، بيانا دانت فيه "زيارة وزير خارجية النظام الفاشي الحاكم في إيران جواد ظريف إلى كل من باريس ولاهاي" واعتبرتها "عملا يتعارض مع حقوق الإنسان والديمقراطية والسلام في إيران والمنطقة".

وبحسب البيان، فإن سجل الحكومة التي يمثلها ظريف مُعبّر في ذاته:

• ما لايقل عن 2400 حالة إعدام خلال ولاية #روحاني – المقرر الخاص الأممي المعني بحقوق الإنسان في إيران أكد في آخر تقريره أن قرابة ألف شخص أعدموا في إيران في عام 2015 وهذا أكبر عدد من الإعدامات منذ 25 عاما مضى.

• إعدام المراهقين- حسب المقرر الخاص الأممي المعني بالإعدامات فإن عدد إعدام الأحداث في 2014-2015 كان أكبر عدد منذ خمس سنوات مضت.

• تزايد القمع والاعتقال في صفوف الكتاب والصحفيين والفنانين.

• تصعيد القمع وإعدام الأقليات الدينية والقومية منها الكرد والعرب والبلوش والسنة.

• تجييش القوى إلى سوريا ودعم كامل لديكتاتور سوريا عسكريا واقتصاديا. وهناك في الوقت الحاضر 70 ألف من عناصر الحرس والعملاء الأجانب لهم منهمكون في قتل الشعب السوري.

• مواصلة الاختبارات الصاروخية البالستية في خرق لقرار مجلس الأمن الدولي 2231.

وأضاف البيان أن "أزمات هذا النظام لاسيما بعد #الاتفاق_النووي قد زادت بشكل غير مسبوق وبات حكم الملالي عاجزا وضعيفا وهشا للغاية أكثر مما مضى في مواجهته الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة وأن أي رهان عليه محكوم عليه بالفشل".

وأكدت المقاومة الإيرانية أن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي " عبر يوم 19 يونيو مرة أخرى عن كابوس النظام من الانتفاضة وقال "يجب ألا تتحول الجامعة إلى مكان للانهزام والانفصال عن مفاهيم الثورة وقيمها… ومن يتحدى النظام بذرائع مختلفة مثل الانتخابات وغيرها، فهو غير موثوق به ووجوده غير مؤهل في الجامعات".

ورأي البيان أن "تنصيب أحمد جنتي أحد أكثر العناصر المستميتة لخامنئي في التطرف والإجرام حيث كان قبله رئيسا لمجلس صيانة الدستور، في موقع رئاسة مجلس الخبراء، قد فجر فقاعة الاعتدال والوسطية التي كانت تثار من قبل النظام نفسه وبعض من حماته الغربيين لأغراض خاصة ولمصالح معينة".

وذكرت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن "ظريف أشاد في 13 مايو بمصطفى بدرالدين القائد العسكري لمجموعة حزب الله بأنه "رجل عظيم لم تتوقف مسيرة كفاحه يوما من الأيام". كما أنه حضر في يناير 2014 إلى قبر عماد مغنية القائد العسكري السابق لحزب الله وأدى احترامه له بوضع إكليل من الزهور على قبره".