مسؤول إيراني: صفقة بوينغ تشمل 109 طائرات

كشف مسؤول إيراني الأربعاء، أن الاتفاق المبدئي بين #إيران و #بوينغ على شراء طائرات للناقلة الوطنية الإيرانية يتضمن 109 طائرات تنقسم مناصفة تقريبا بين طائرات ضيقة البدن وأخرى طويلة المدى عريضة البدن.

وتابع المسؤول أنه بالإضافة إلى الطائرات من الطرز بوينغ 737 و777 التي أعلن عنها في وقت سابق هذا الأسبوع، تسعى إيران إير أيضا لشراء طائرات من أحدث نسخة من الطائرة العملاقة 747 في الصفقة التي تستلزم موافقة الحكومتين الإيرانية والأميركية.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن نحو نصف الصفقة سيكون من الطائرات 737 ضيقة البدن.

وقال إن آليات الدفع وتمويل الصفقة بما في ذلك العملة التي ستتم بها لم تتحدد بعد. ومن المتوقع استئجار بعض الطائرات.