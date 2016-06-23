مجلس عشائر العراق يطالب بإنهاء تدخلات إيران

طالب المجلس الوطني لعشائر العراق بإنهاء التدخلات الإيرانية في العراق وسوريا ودول المنطقة، وناشد بإنقاذ النازحين والمهجرين على يد الميليشيات، وكذلك حماية اللاجئين الإيرانيين من أعضاء منظمة "مجاهدي خلق".

ودعا المجلس الذي يضم أكثر من 3000 من شيوخ عشائر العراق، في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه، إلى توفير الأمن والحماية لسكان مخيم ليبرتي، مستنكرا تدخلات النظام الإيراني في العراق وسائر دول المنطقة.

وجاء في البيان "أخذت تدخلات النظام الإيراني في المنطقة خاصة في العراق وسوريا أبعادا غير مسبوقة، حيث إن عناصر النظام الإيراني تواصل إبادة المواطنين السوريين والعراقيين، ويستمر النظام في تدخلاته في البلدين بأعماله الدموية إلى أقصى حدها، فلم تقصر الميليشيات التابعة للنظام الإيراني عن أية جريمة ضد النازحين والمهجرين قسرا وهم يعترفون بتبعيتهم وتنفيذهم أوامر المسؤولين الإرهابيين المجرمين للنظام الإيراني".

وأضاف البيان: "كما يتواصل قمع وإبادة اللاجئين من أعضاء المعارضة الإيرانية في الأراضي العراقية، ففي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2015 تعرض مخيم ليبرتي مأوى اللاجئين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في بغداد من قبل أزلام حكام طهران إلى إطلاق ثمانين صاروخا، ما أدى إلى مقتل 24 من السكان، وتدمير أجزاء كبيرة من المخيم. إننا نطالب الأمم المتحدة والحكومة الأميركية بالعمل بمسؤولياتهما والالتزام بتعهداتهما الموثقة، من أجل توفير الحماية والأمن لسكان ليبرتي وضمان عدم الاعتداء من جديد على سكان المخيم".

وأعلن 3000 من شيوخ عشائر عموم العراق في بيانهم بالقول: "نحن بصفتنا أعضاء المجلس الوطني لعشائر العراق الموقعين على هذا البيان نعلن أن الطريق الوحيد لوضع حد لهذه الإبادة الجماعية في العراق والدول العربية في المنطقة هو استئصال شأفة النظام الإيراني، وإننا ندعم بشكل كامل حقوق سكان ليبرتي ونعتبرهم لاجئين سياسيين مشمولين بالقوانين الدولية الإنسانية " حسب ما جاء في نص البيان.