مجموعة لمكافحة غسل الأموال تبقي إيران بالقائمة السوداء

قالت مجموعة دولية تراقب عمليات #غسل_الأموال على مستوى العالم، اليوم الجمعة، إنها علقت بعض الإجراءات ضد طهران لمدة 12 شهراً، لكنها أبقتها على قائمة تضم البلدان عالية المخاطر.

وقالت مجموعة العمل المالي إنها ستراقب التقدم الذي تحرزه إيران فيما يتعلق بالتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد التزام سياسي في الآونة الأخيرة من جانب #طهران بفعل ذلك.

وفي الوقت ذاته دعت المجموعة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا، أعضاءها البالغ عددهم 37 عضواً ودولاً أخرى إلى "مواصلة الإيعاز لمؤسساتها المالية بتعزيز الفحص للعلاقات التجارية والمعاملات" مع الشركات والأشخاص في إيران.