إيران تصادر الكلاب بهدف مكافحة "ثقافة الإسفاف الغربية"

صادرت السلطات الإيرانية كلابا يملكها أشخاص في مدينة #شاهين_شهر في وسط #إيران بدافع مكافحة "ثقافة الإسفاف الغربية"، على ما ذكرت صحيفة شهروند وجمعية الرفق بالحيوان.

وقال أحد أصحاب #الكلاب في مدينة شاهين شهر بمحافظة #اصفهان للصحيفة إن أشخاصا مزودين بوثائق صادرة عن خدمات الطب البيطري "أتوا الأسبوع الماضي إلى المنزل وصادروا كلبي بحجة تلقيحه".

لكن عندما قصد صاحب الكلب مصلحة الطب البيطري في المدينة، لم يجد أي أثر للحيوان.

وأضافت الصحيفة أن عمليات "مصادرة" الكلاب حصلت في الواقع بموجب قرار صادر عن مدعي عام المدينة محسن بوسعيدي.

فقد أكد المدعي العام في تصريحات أوردتها وكالة "فارس" للأنباء الأسبوع الماضي أن "اقتناء كلب عمل حرام وفق رأي مراجع دينية".

وأضاف المدعي العام: "إذا ما وقعنا على أشخاص يملكون كلابا ويخرجونها للنزهة، فهذا معناه أنهم يروجون لثقافة الإسفاف الغربية. عندها سنتعامل معهم بحزم".

وقد حصلت عمليات المصادرة للكلاب في شاهين شهر بعد ثلاثة أيام على تصريحات المدعي العام وفق صحيفة شهروند.

وأبدى رئيس جمعية #الرفق_بالحيوان جويد علي داوود اعتراضه على هذه العملية "غير القانونية"، مؤكداً أن تصريحات المدعي العام "مغلوطة بالكامل".

وتمنع إيران إخراج الكلاب في نزهة أو التنقل معها في السيارات تحت طائلة مصادرة الحيوان وفرض غرامات على أصحابها بموجب القانون المحلي.

لكن على رغم هذا المنع، يعمد عدد متزايد من الإيرانيين الى اقتناء كلاب ولا يتوانى كثيرون منهم عن التنزه معها في الشوارع.