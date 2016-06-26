الحرس الثوري الإيراني يقتل 5 مسلحين قرب كردستان العراق

قُتل 5 "متمردين مسلحين" في مواجهات مع #الحرس_الثوري_الإيراني في منطقة مهاباد المحاذية لكردستان #العراق، على ما أفادت وكالة #إيرنا الرسمية للأنباء.

وأفاد الحرس الثوري في بيان نشر مساء السبت أن "5 متمردين مسلحين على ارتباط بالمجموعات المعادية للثورة" قتلوا في اليوم السابق على مقربة من الحدود مع كردستان العراق.

ولم يحدد البيان المجموعة التي كان هؤلاء العناصر ينتمون اليها غير أن مجموعات #كردية انفصالية أو داعية الى الحكم الذاتي تنشط في هذه المناطق.

وكان الحرس الثوري اعلن في 16 يونيو مقتل 12 "ارهابيا" و3 عسكريين ايرانيين في مواجهات مماثلة في اشنوية الواقعة إلى شمال مهاباد.

وقبل ذلك بأيام اعلنت السلطات مقتل 10 "إرهابيين" هم 5 متمردين أكراد و5 متطرفين، فضلا عن شرطي في اشتباكين بشمال غربي البلاد وجنوب شرقها.