روحاني يخاطب القضاء بشأن الاعتداء على سفارة السعودية

طالب الرئيس الإيراني حسن #روحاني السلطة القضائية في بلاده بـ "الشفافية" في قضية محاكمة المعتدين على السفارة #السعودية في طهران وإضرام النيران فيها في 2 يناير الماضي، وذلك بعد ما شهدت القضية مماطلة وتسويف وتأجيل متعمد من قبل السلطات، بحيث انعكست سلبا على الموقف الإيراني في ظل تزايد الإدانات الدولية ضد طهران بسبب انتهاكها للقوانين الدولية حول عدم الالتزام بحماية المقرات والبعثات الدبلوماسية ومن ثم عدم محاسبة المعتدين.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أكد روحاني "ضرورة الشفافية في أداء السلطة القضائية وإبلاغ الناس بما تقوم به من الإجراءات، وقال إن الشعب يريد أن يعرف كيف تتعاطي هذه السلطة مع عناصر غير مسؤولة عند هجومها على سفارة أجنبية"، على حد تعبيره.

وشدد الرئيس الإيراني في كلمة له الثلاثاء، أثناء مراسم تكريم أسبوع السلطة القضائية بالقول إن "الشعب الإيراني يريد أن يعلم كيف تتعامل السلطة القضائية مع العناصر التي نفذت الهجوم على سفارة أجنبية بطهران، وكيف تعلن تنفيذ هذا الحكم للشعب".

وأكد روحاني الذي يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي #الإيراني أيضاً، أن "هذا المطلب الشعبي يعني أن البلاد مسؤولة أمام حماية أمن السفارات الأجنبية وتتولي حماية الأمن في البلاد".

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أعلن في15 يونيو الجاري، نية بلاده محاكمة المعتدين على السفارة السعودية في #طهران، وذلك في مسلسل متكرر من التسويف والمماطلة، حيث مرت أكثر من 6 أشهر على وقوع الحادثة التي تمت بإشراف عناصر متنفذة في النظام الإيراني.

ووعد ايجئي بأن المتهمين سيحاكمون في الـ 18 من شهر يوليو القادم، وأكد في مؤتمر صحافي أن "هؤلاء المتهمين الخاصين بوزارة العدل سيتم محاكمتهم في الشعبة 1060 للمحكمة الجنائية الثانية في طهران".

وكشف ايجئي أنه لا يوجد أي معتقل بهذه القضية وقال: لم يتم لحد الآن محاكمة متهمي الملف الخاص بوزارة #العدل، ولا يوجد أحد من أفراد هذا الملف في المعتقل وأفرج عنهم بكفالة".

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية أكد سابقا أن القضاء أصدر لوائح اتهام لـ 48 شخصا، ومن المقرر أن يحاكم 3 أو 4 رجال دين متهمين بالتورط في الهجوم في المحاكم الخاصة برجال الدين وباتهام المشاركة في حادث الهجوم على السفارة السعودية في طهران.

وتتستر السلطات الإيرانية على هوية مقتحمي السفارة السعودية من خلال نشر معلومات تضليلية ومتضاربة حول المتورطين، بسبب صلة هؤلاء الأفراد بجماعات

الضغط المقربة من المرشد الأعلى الإيراني علي #خامنئي، حسبما كشفت مصادر إيرانية مطلعة.