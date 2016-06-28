فرنسا توقف 6 إيرانيين حاولوا التسلل بحراً إلى بريطانيا

أعلنت السلطات الفرنسية توقيف ستة #مهاجرين إيرانيين كانوا يحاولون العبور إلى #بريطانيا على متن زورق مطاطي، الثلاثاء، قبالة سواحل بولوني سور مير بشمال #فرنسا وتسليمهم إلى الشرطة الفرنسية.

وكانت سفينة سياحية بريطانية رصدت الزورق على بعد 12 ميلا بحريا (نحو 23 كلم) غرب بولوني سور مير بينما كان "في طريقه إلى السواحل البريطانية"، على ما أعلنت السلطات البحرية الفرنسية في بيان.

وأوقف خفر السواحل الفرنسي ستة أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية كانوا على متن الزورق البالغ طوله أربعة أمتار، وقام بنقلهم إلى بولوني من أجل تسليمهم إلى الشرطة المحلية.

وذكرت السلطات الفرنسية في بيانها أن "عمليات العبور هذه غير قانونية وتنطوي على مخاطر كبيرة"، بسبب حركة الملاحة الكثيفة وبسبب التيارات البحرية القوية في المنطقة.