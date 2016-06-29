إيران تعلق كل الرحلات الجوية إلى مطار اسطنبول

أعلنت إيران أنها علقت جميع الرحلات الجوية إلى مطار اسطنبول الدولي الرئيسي، الأربعاء، بعد أن هاجمه إرهابيون.



ونقلت وكالة فارس للأنباء عن مدير العلاقات العامة بهيئة الطيران المدني الإيرانية، رضا جعفر زاده، قوله إنه "بسبب الانفجار الذي وقع الليلة الماضية في مطار أتاتورك... تم تعليق كل الرحلات الجوية الإيرانية لحين ضمان سلامتها وأمنها".



وأشار زاده إلى أن الرحلات الجوية قد تستأنف بعد الظهر.