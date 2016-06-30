رسائل جوال هددت 700 ناشط إيراني

تلقى مساء الخميس 30 يونيو أكثر من 700 ناشط سياسي وإعلامي إيراني تهديدا أمنيا عبر هواتفهم الجوالة يحذرهم من الاتصال بزملائهم المقيمين خارج #إيران.

وينص التهديد الذي وصل النشطاء عبر رسائل نصية قصيرة "أي نوع من الاتصال بعناصر معاندة خارج البلاد عبر الإيميل أو وسائل التواصل الأخرى يعتبر عملا إجراميا يستدعي المتابعة القضائية، وعليكم قطع جميع هذه الاتصالات، وهذه الرسالة هي الإنذار الأخير لكم".

وتلقى الكثير من الصحافيين العاملين في الصحف الإصلاحية أو لهم توجهات إصلاحية هذه الرسالة، وحتى الآن لا توجد تقارير عن استلام الصحافيين الأصوليين رسائل كهذه.

وإضافة إلى الصحافيين تلقى العشرات من النشطاء السياسيين، حقوق الإنسان، حقوق المرأة وأقارب #معتقلين سياسيين هذه الرسالة النصية عبر هواتفهم الجوالة.

وحسب موقع "ريتون" فإن المتحدث باسم #الحكومية_الإيرانية ووزراء الاستخبارات والثقافة والمستشار الإعلامي للرئيس الإيراني أكدوا عدم معرفتهم بمصدر الرسالة، ونصحت مستشارة الرئيس الإيراني في شؤون المرأة والعائلة شهين دخت مولاوردي نشطاء حقوق المرأة من الذين تلقوا الرسالة إخبار محاميهم بالموضوع.

وينوي بعض النشطاء الإعلاميين تقديم شكوى حول الموضوع للشرطة المعلوماتية.