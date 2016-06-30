مساعد خامنئي يعترف: إيران ليست نموذجا يحتذى به

نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن موقع جماران الإخباري الإيراني، تبادل أقطاب #النظام_الإيراني الاتهامات حول قضايا الفساد في البلاد والجهات التي تقف وراء فضيحة الرواتب الفلكية للمسؤولين الحكوميين، واعترف مساعد خامنئي بأن إيران ليست النموذج الذي يحتذى به.

واعترف علي أكبر ناطق نوري، مساعد المرشد علي خامنئي، بأن مسار النظام تدنى على مدى الـ37 عاما الماضية في قضايا كثيرة.

كما اتهم السلطة القضائية في البلاد بالفساد موضحاً خلفية الأوضاع الراهنة في البلاد، والإحصاءات المعلنة من الحكومة حول وضع الإدمان والمشردين والرشاوى خاصة قضية الرواتب الفلكية، واعترف بأن إيران ليست النموذج الذي يحتذى به.

كما اعتبر البعض استغلال المناسبات والمنابر الدينية للأهداف السياسية والحزبية في إيران وتوظيفها لأغراض حزبية وشخصية أمرا غير مقبول.