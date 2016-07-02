أجواء حرب على الحدود بين إيران وكردستان العراق بعد عمليات قصف نفذتها إيران ضد جماعة كردية مناهضة لها، ودفع الحرس الثوري الإيراني بتعزيزات عسكرية نحو حدود الإقليم، وهدده باجتياح عسكري شامل، فيما ما زالت الحكومة المركزية في بغداد تلتزم الصمت حيال التطورات الخطيرة، فالهدوء الذي دام لسنوات يبدو أنه انتهى ويتجه إلى المواجهة المباشرة.

وأكد مصدر كردي إيراني معارض لـ"العربية" أن حشودا من الحرس الثوري الإيراني تنتشر على الحدود مع إقليم كردستان وتقصف بشكل شبه يومي القرى الكردية في المناطق الحدودية.

ولفت المصدر إلى أن المقاتلين الكرد توغلوا داخل الحدود الإيرانية، واشتبكوا مع عناصر الحرس الثوري.

وبحسب المصدر، تدور اشتباكات متفرقة في مدينة ميروران الإيرانية القريبة من محافظة السليمانية شمال العراق.

وكان قائد القوات البرية في الحرس الثوري قد هدد قبل أيام باستهداف ضرب الكرد في أي نقطة أو مكان يستقرون فيه شمال العراق.

كذلك، مساعد قائد الحرس الثوري، الجنرال حسين سلامي، هدد كبار المسؤولين في إقليم كردستان بشن هجوم عسكري واسع النطاق.

الموقف الإيراني دفع حكومة إقليم كردستان إلى رفض التهديدات، مؤكدة اهتمامها بتطوير علاقاتها مع طهران على كافة الصعد، مبينة أنها لا ترغب أن تكون كردستان مصدرا لتهديد داخل أراضي إيران وأية دولة جارة للإقليم.