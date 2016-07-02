إيران.. أصفهان تهتف بيوم القدس: اتركوا سوريا

لم يتوقع منظمو مظاهرات يوم القدس الحكومية في إيران أن تنقلب عليهم بهتافات أطلقها المتظاهرون ضد التدخل الإيراني في سوريا بشعار "اتركوا سوريا وفكروا بنا نحن".

ويظهر في الفيديو الذي تداولته اليوم مواقع التواصل الاجتماعي ومنها يوتيوب المئات من المتظاهرين في ثاني أكبر مدينة إيرانية يدعون حكومتهم بالخروج من سوريا.

وكان المرشد المؤسس للنظام الإيراني أعلن في عام 1979 بعيد الثورة، يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان "يوم القدس العالمي" وهي مناسبة لا يحتفل بها إلا في إيران والجماعات الموالية لطهران في المنطقة.

هذه ليست المرة الأولى التي يهتف فيها الإيرانيون ضد تدخل بلادهم في شؤون دول المنطقة ففي مراسم يوم القدس لعام 2009 بعيد الاحتجاجات الواسعة على نتائج الانتخابات الرئاسية والتي تعرف باسم الحركة الخضراء خرج المتظاهرون بشعار "لا لغزة ولا لبنان روحي فداك إيران" للتعبير عن رفضهم للتدخل في شؤون فلسطين ولبنان.

ويرى المراقبون للشأن الإيراني أن المواطن الإيراني العادي الذي يعاني من البطالة وظروف معيشية صعبة يشعر بأنه يتحمل عبء الدعم السخي الذي تقدمه طهران لإبقاء بشار الأسد في السلطة حيث تقوم إيران بتجنيد وتسليح المئات من المليشيات الإيرانية والأفغانية والعراقية واللبنانية والباكستانية وترسلهم للمشاركة في الحرب الدائرة في سوريا.