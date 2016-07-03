رئيس مجلس نواب أميركا: كيري سمسار إيران الأكبر

هاجم رئيس مجلس النواب الأميركي، #بول_رايان ، كبار مسؤولي إدارة الرئيس باراك #أوباما ، قائلاً إنهم تجاوزوا التعهدات المنصوص عليها في #الاتفاق_النووي من خلال محاولاتهم السرية والعلنية وإطلاقهم حملة دولية لتشجيع وترغيب الشركات والدول، للتعامل مع #إيران .

وقال رايان، في تصريحات لموقع "واشنطن فري بيكون"، متسائلاً: "هل ورد في الاتفاق النووي أن الرئيس أوباما قال لإيران إن جون #كيري وزير الخارجية الأميركي يجب أن يلعب دور السمسار الأكبر لإيران؟!".

وبحسب التقرير، فإن من جملة الجهود الحثيثة التي قامت بها إدارة أوباما هي الضغط على مؤسسة "مجموعة العمل المالية" الدولية والتي أدت إلى تأجيل معاقبة إيران بسبب دعمها للإرهاب وتورطها بغسيل الأموال إلى عام آخر.

من جانبهم، اعتبر المشرعون في #الكونغرس الأميركي أن إدارة أوباما تستغل، بشكل خاطئ، الاتفاق النووي، كذريعة من أجل إيجاد لوبيات لصالح طهران.

ونقل موقع "واشنطن فري بيكون" عن عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، مارك بمبيو، قوله إن "إدارة أوباما كما ضغطت لعدم عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، فإنها مارست نفس الضغوط الآن على مجموعة العمل المالية".

وبحسب بومبيو، فإن "نتيجة هذه الضغوط فقدت أميركا السيطرة على مراقبة الأجزاء الحساسة من برنامج إيران النووي، ويحدث الشيء نفسه بالنسبة لجبهة القضايا المالية".

كما كشفت مصادر مطلعة لـ "واشنطن فري بيكون" أن إدارة أوباما تحاول أن تمنح غطاء قانونياً للشركات والمؤسسات الراغبة بالتعامل مع إيران للحيلولة دون تعرضها للضرر نتيجة العقوبات المالية والمصرفية المفروضة على إيران".