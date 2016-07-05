إيران تدين الهجمات الانتحارية في السعودية

أدانت #إيران الهجمات الانتحارية التي استهدفت 3 مساجد في 3 مدن سعودية بينها الحرم النبوي الشريف في #المدينة_المنورة، كما ذكر التلفزيون الحكومي الإيراني الثلاثاء.

وقال الناطق الجديد باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن إيران "تدين بشدة الإرهاب بكل أشكاله وفي كل مكان في العالم".

وأضاف أن "الإرهاب لا يعرف حدودا وليس هناك حل سوى التلاحم والوحدة الدولية والإقليمية ضد هذه الظاهرة".

وفي تغريدة على #تويتر، كتب وزير الخارجية الإيراني #محمد_جواد_ظريف باللغة الإنكليزية: "لم يعد هناك خط أحمر للإرهابيين. السنة والشيعة سيكونون ضحايا إن لم نتحد".

وقطعت #الرياض مطلع كانون يناير علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعد مهاجمة متظاهرين لسفارتها في العاصمة الإيرانية.

ووقعت ثلاثة تفجيرات انتحارية الاثنين في السعودية في جدة والقطيف والمدينة المنورة، من دون أن تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عنها.



