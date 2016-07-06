إيران.. انفجار هائل في أكبر مجمع للبتروكيماويات

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجاراً هائلاً وقع في مجمع بوعلي سينا للبتروكيماويات بميناء معشور (ماهشهر) المطل على الخليج العربي.

وأفادت التقارير أن قوات الدفاع المدني تتوجه إلى المنطقة من مختلف المدن القريبة للسيطرة على الحريق، قبل أن ينتشر في أكبر مجمع بتروكيماوي في إيران.

ويعد هذا المجمع الأكبر في إيران لإنتاج مواد الآروماتيك وتمتلكه شركة خليج للبتروكيماويات.

وتضم مدينة معشور (ماهشهر) القريبة من عبادان على الخليج العربي معظم صناعات البتروكيماويات الإيرانية حيث تقع في اقليم عربستان أو خوزستان (كما يطلق عليه رسميا) والذي يضم اكبر احتياطيات إيران من النفط.

وتقع في هذه المدينة ثاني أكبر المجمعات البرتوكيماوية في الشرق الأوسط، بعد مجمع "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" المعروف بإسمه المختصر "سابك" والتي تعتبر الأولى.

