إيران.. مقتل 4 عسكريين على الحدود الباكستانية

قتل 4 من حرس الحدود الإيرانيين في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين على الحدود الباكستانية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية الأربعاء.

وقال الإعلام الإيراني إن المواجهات وقعت الأربعاء في منطقة راسك بمحافظة سيستان بلوشستان على الحدود الباكستانية من دون تفاصيل إضافية.

ومنتصف يونيو، نقل التلفزيون الرسمي مقتل خمسة "إرهابيين" مسلحين وشرطي في تبادل للنار في منطقة خاش (جنوب شرق).

وأورد الإعلام الإيراني أن الإرهابيين المذكورين ينتمون الى جماعة جيش العدل والتي ارتكبت في الأعوام الأخيرة اعتداءات عدة في محافظة سيستان بلوشستان بجنوب شرق إيران. وتتهم طهران هذه الجماعة بالارتباط بالقاعدة وبالتسلل إلى أراضيها من باكستان.