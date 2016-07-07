إيران: احتواء حريق مجمع للبتروكيماويات ولا ضحايا

تمت السيطرة على حريق اندلع في مجمع بو علي سينا للبتروكيماويات في إيران، وفق ما أعلنت وزارة النفط الإيرانية على موقعها الرسمي على الإنترنت، اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) أن الحريق اندلع في المجمع الواقع بمدينة بندر ماهشهر جنوب غرب البلاد، أمس الأربعاء، من دون حدوث خسائر في الأرواح.

كما نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن مسؤول محلي من إقليم خوزستان الإيراني قوله، إنه "تمت الحيلولة دون امتداد الحريق إلى وحدات أخرى من المحطة، وجرى احتواؤه الآن".

كذلك ذكرت شانا أن التحقيقات جارية حالياً للوقوف على أسباب الحريق.