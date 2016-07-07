هتافات مؤيدة للسعودية تغضب طهران مرة أخرى

لم يترك الأهوازيون مناسبة من مناسبات الأعياد الإسلامية، لاسيما عيد الفطر، إلا وخرجوا بما لا يسر السلطات الإيرانية، وآخرها يوم أمس عندما هتف شباب من الإقليم العربي جنوب غرب إيران، يشيدون بمواقف المملكة العربية السعودية، ومؤكدين على تأييدهم لخطوات المملكة ضد مخططات إيران الرامية إلى التوسع في المنطقة.

وكان ناشطون أهوازيون في مواقع التواصل الاجتماعي قد دعوا المواطنين خصوصاً الشباب، إلى ارتداء الزي العربي والقيام بالمعايدات الجماعية من أجل إثبات الهوية العربية في إقليم أصبح مصدراً للقلق للسلطات الإيرانية رغم ما تقوم به طهران من مخططات ترمي لمحو هويته العربية.

وسبق للأهوازيين أن تظاهروا في مناسبات عدة تأييداً لـ"عاصفة الحزم" بقيادة المملكة العربية السعودية دعماً للشرعية في اليمن، كما أعلنوا عن مواقفهم الرافضة لسياسات بشار الأسد في قمعه ضد الشعب السوري.

وكانت الأفراح قد عمت في الشوارع الأهوازية جنوب غرب إيران في مارس 2015 بعد إعلان عمليات "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية مع دول خليجية وإقليمية أخرى ضد ميليشيات الحوثي دعماً للشرعية في اليمن.