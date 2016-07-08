ألمانيا تعتقل باكستانيا بتهمة التجسس لصالح إيران

أعلن المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا عن اعتقال مواطن باكستاني يدعى سيد مصطفى ويبلغ من العمر 31 عاماً، في مدينة بريمن شمال البلاد، أمس الخميس، كان يتجسس لصالح إيران من خلال نقل معلومات لوحدة في الاستخبارات الإيرانية في خريف العام الماضي.

وأكدت مصادر ألمانية أن السلطات تتحفظ عن ذكر هوية المواطن الباكستاني بشكل كامل وفقاً للقانون الذي يمنع نشر خصوصيات المتهمين.

ووفقاً لموقع هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي BBC"، فقد أكدت السلطات الألمانية اعتقال سيد مصطفى، وهو مواطن شيعي باكستاني، الثلاثاء الماضي، بتهمة " التجسس على الرئيس السابق للجمعية الألمانية – الإسرائيلية والأشخاص المقربين منه وإرسال معلومات عنهم إلى إيران".

وبحسب بيان المدعي فإن "المتهم كان على صلة بوحدة استخباراتية تابعة لإيران"، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها ألمانيا جاسوساً يعمل لصالح إيران، حيث أعلن النائب العام الفيدرالي الألماني، في أبريل الماضي عن اعتقال شخصين بتهمة بالتجسس على منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.

وقدم النائب العام الألماني شكوى أمام محكمة برلين، ضد المتهمين الإيرانيين وهما ميثم ب، وسعيد ر، بتهمة انتهاك قوانين حماية الخصوصية ضد المتهمين اللذين كانا عضوين سابقين في منظمة مجاهدي خلق، لكنهما جندا للعمل لصالح المخابرات الإيرانية، حيث عمل ميثم منذ بداية عام 2013 وسعيد منذ أواسط صيف 2014 مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

وكان المتهمان يقومان بجمع المعلومات عن أعضاء منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية.