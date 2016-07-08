إيران تشن حملة اعتقالات واسعة ضد الأكراد

بدأ #الحرس_الثوري_الإيراني حملة اعتقالات في مناطق كردية شمال غرب #إيران، أمس الخميس، أسفرت عن اعتقال 20 مواطنا كرديا، وذلك في أعقاب استمرار المواجهات مع مجموعات من بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

وأفادت وكالة "هرانا" التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، أن جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري نفذ حملة مداهمات واسعة في مناطق أشنوية ومهاباد وسردشت وسنندج، واقتاد المعتقلين إلى التحقيق في #المعتقلات التابعة له.

ووفقا للوكالة، فقد نقلت قوات الحرس الثوري 6 من معتقلي مدينة اشنوية إلى سجن مدينة اروميه مركز #محافظة_أذربيجان الغربية، كما نقلت 5 آخرين إلى سجن مدينة مهاباد، شمال غرب البلاد، بينما لم يعرف مصير المعتقلين الآخرين حيث اقتادتهم السلطات لأماكن مجهولة.

وبحسب التقرير، فقد بدأت عمليات الاعتقال التعسفي في اليوم الثاني من أيام عيد الفطر ولا تزال مستمرة، حيث تقوم قوات الحرس الثوري باقتحام المنازل والمحال التجارية للبحث عن مطلوبين تشتبه بصلتهم بالبيشمركة الكردية.

يذكر أن الاشتباكات التي اندلعت بين بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (حدكا) والحرس الثوري استمرت بشكل عنيف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وكانت طهران هددت إقليم كردستان العراق بالاجتياح الأسبوع الماضي، وذلك على لسان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي الذي قال في تصريحات إن إيران ستقوم برد مدمر و"دون أية اعتبارات"، إذا لم تضع أربيل حدا للعمليات المسلحة للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الذي ينطلق من كردستان العراق للاشتباك مع قوات الحرس الثوري المستقرة في #كردستان إيران.