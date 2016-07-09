الفيصل: الشعب الإيراني هو الضحية الأولى لنظام الخميني

شدد الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية السابق في كلمته خلال مشاركته بمؤتمر #المعارضة_الإيرانية السنوي في العاصمة الفرنسية باريس، على وقوف الشعوب الإسلامية تقف مع الشعب الإيراني لنيل مطالبه وحقوقه.

واعتبر الفيصل أن #الشعب_الإيراني هو الضحية الأولى لنظام ولاية الفقيه في إيران, والذي حاول تأدية دور #المرشد الأعلى ليس فقط في إيران بل خارجها أيضاً.

وأضاف أن هذا النظام لم يستثن المعارضين لحكمه و#الناشطين السياسيين فحسب, بل كذلك مجموعات عرقية ودينية بأكملها في إيران.

وقال تركي الفيصل للمعارضة الإيرانية خلال كلمته "وأنا أريد إسقاط النظام" وذلك تضامنا مع الشعب الإيراني والذي كان ممثلوه في المؤتمر يهتفون "الشعب يريد إسقاط النظام".