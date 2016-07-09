مريم رجوي: إسقاط "ولاية الفقيه" الحل لإنقاذ البلاد

أكدت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الخارج، #مريم_رجوي ، في كلمتها خلال مشاركتها بمؤتمر #المعارضة_الإيرانية السنوي في العاصمة الفرنسية باريس، أن القيود ازدادت على الإيرانيين منذ تولي الرئيس الإيراني حسن #روحاني الحكم، مشيرة إلى أن السنة يتعرضون للقمع أكثر من ذي قبل.

ووصفت مريم رجوي الواقع الإيراني بعد عام من الاتفاق النووي قائلة: "خامنئي الذي وجد نظامه في خطر، رضخ إلى التراجع وتخلى عن القنبلة النووية لفترة على الأقل. مع ذلك فإن الأزمة المستعصية التي تخنق النظام لم يتم احتواؤها، بل تفاقمت أكثر من ذي قبل وتورطت ولاية الفقيه في مستنقع الحرب في سوريا.

رجوي: الحل بإسقاط نظام ولاية الفقيه

كما أن اقتصاد البلد قد تورط في الركود أكثر من الماضي، وأصبح النظام المصرفي مفلسا، وتعطلت المعامل واحدة تلو أخرى".

وشددت رجوي على أن الحل هو بإسقاط نظام ولاية الفقيه.

وأكدت رجوي أنه خلال تلك الفترة تصاعدت أعمال القمع، وتعرض المواطنون الكرد والعرب والبلوش وأتباع الديانات المختلفة لمزيد من القمع والتمييز، والإعدامات قد تضاعفت ضعفين أو ثلاثة أضعاف.

وأضافت رجوي "بعد مضي عام قد مني كلا الجناحين بالفشل في إيجاد طريق لاستمرار بقاء النظام، وثبت مرة أخرى أنه لا حل من داخل النظام، وإنما الحل الحقيقي، كما أعلنه المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منذ البداية، يكمن في إسقاط نظام الاستبداد الديني.

من جهة أخرى، اعتبرت رجوي أن النظام الإيراني لجأ إلى أعمال القتل والمجازر للحفاظ على نظام بشار الأسد في سوريا من أجل التغطية على تراجعه عن صناعة القنبلة النووية.

وأكدت جوي أن نظام الملالي يتواكب مع تنظيم داعش ويتسق معه. وأن كليهما ضد رسالة الإسلام الحنيفة، وكلاهما له أساليب مماثلة في البربرية والتوحش، وكلاهما حياته مرهونة بعضهما ببعض، ولهذا السبب فإن طريق محاربة داعش لا تنفتح طالما لا ينتهي احتلال النظام الإيراني في سوريا والعراق واليمن.

بدوره، أكد وزير الإعلام الأردني الأسبق، صالح القلاب، أن النظام الإيراني قام بسرقة الثورة الإيرانية من الشعب، وعمد إلى تكريس ممارسات القتل والتعذيب ودعم الميليشيات التي تنشر الإرهاب والفوضى في الخارج من أموال الشعب الإيراني.

من جانبه، قال رئيس الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر المعارضة الإيرانية، محمد اللحام، إن "نظام ولاية الفقيه الإيراني يتحدى المجتمع الدولي عبر تأصيله للمذهبية والطائفية في دستوره، وإرسال ميليشياته للقتل وإثارة الفتن عبر الحدود"، موضحاً أن "الشعب الفلسطيني دفع ثمناً غالياً جراء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية الفلسطينية".