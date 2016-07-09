FreeIran يتصدر المركز الأول عالمياً

تصدر هاشتاغ #FreeIran المركز الأول عالمياً في ظل مشاركة الأمير #تركي_الفيصل في مؤتمر #المعارضة_الإيرانية المنعقد في باريس وسط حضور عربي كبير ومشاركة عالمية. وأجمعت الوفود العربية المشاركة في المؤتمر على ضرورة إسقاط نظام الملالي الإرهابي.

وشهد هاشتاغ #FreeIran تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين تركزت تغريداتهم حول التعايش بين السنة والشيعة، ودور النظام الإيراني في زرع الكراهية. وقال مغرد: "حضور الأمير تركي الفيصل مؤتمر المعارضة الإيرانية، وحضور العرب يعتبر صفعة قوية لملالي الدجل".

وعن حضور تركي الفيصل ذكر أحد المغردين: "تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السابق حاضر في الصف الأول لمؤتمر المعارضة الإيرانية #freeiran رسالة ستصل لملالي طهران". وحقق الهاشتاغ نسبة وصول إلى مغردين تجاوزت 18,237,178 مليون مغرد، فيما وصلت إعادة التغريدات إلى 63%، ويتداول في الهاشتاغ نحو 75% من الذكور، في حين يشكل الباقي نسبة الإناث، بحسب موقع Keyhole لقياس الهاشتاغات.

يذكر أن الفعالية تعقد بحضور شخصيات ووفود من مختلف دول العالم والجاليات الإيرانية أيضاً لدعم المقاومة الإيرانية بزعامة السيدة مريم رجوي.

ووفقاً لبيان أصدره المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من مقره في باريس، وتلقت "العربية.نت" نسخة منه، توافد للمشاركة في هذا التجمع أكثر من 100 ألف من أبناء الجاليات الإيرانية المنتشرين في مختلف دول العالم، يمثّل المشاركون أوسع معارضة شعبية إيرانية للديكتاتورية الدينية الحاكمة في #إيران".

ووفقا للبيان، فإن "تجمع هذا العام يأتي بعد بروز نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران كأكبر تهديد وتحدٍّ لجميع شعوب وبلدان منطقة #الشرق_الأوسط بل جميع الدول العربية والإسلامية، كما أن المؤشرات خلال عام مضى أثبتت هشاشة هذا النظام وتراجعه أمام مواقف وإجراءات حاسمة".

وأضاف البيان: "تجمع هذا العام يأتي بعد ثلاث سنوات من رئاسة الملا روحاني، وثبوت زيف ادعاءاته للإصلاح وتحسين الظروف السياسية والاقتصادية في إيران، كما أن الوتيرة المتصاعدة لتدخّل نظام ولاية الفقيه في مختلف البلدان كسوريا والعراق واليمن ولبنان والبحرين وغيرها لم يبق أي شك بأن نظام الملالي كلما استمر في الحكم استمرت الحروب والإرهاب والمجازر في مختلف دول المنطقة".