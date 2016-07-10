رجوي: عاصفة الحزم أفشلت تدخلات إيران باليمن

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، إن عاصفة الحزم أفشلت تدخلات إيران في اليمن، وطالبت بطرد إيران من منظمة التعاون الإسلامي.

وأضافت خلال كلمتها اليوم الأحد ضمن ختام فعاليات المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية في باريس أن الشعب السوري لديه القدرة الكافية لإنهاء عمر نظام الأسد ونظام ولاية الفقيه.

وأكدت رجوي أن أغلبية الإيرانيين يعارضون تدخل طهران في شؤون المنطقة، لافتة إلى أن الخميني وأتباعه لايمتون للإسلام بأي صلة بل شوهوا صورته.

من جانبها، انتقدت طهران الرياض الأحد لدعمها المعارضة الإيرانية.

ويأتي هذا بالتزامن مع تواصل أعمال المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية في يومه الثاني والأخير بحضور شخصيات سياسية عالمية وعربية ومشاركةِ عشراتِ الآلاف من أنصار المعارضة الإيرانية.

وقد تميز اليوم الأول بإجماع على ضرورة إسقاط النظام الايراني المتهم بخنق الحريات والأقليات داخليا وتدمير محيطه خارجيا.