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مسلحون يطلقون النار على نائب إيراني قرب العراق

المصدر: طهران - فرانس برس
قتيلان من الشرطة الإيرانية في كردستان إيران (أرشيفية)
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ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الأحد أن النائب الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه ومسؤولا آخر أصيبا بجروح وقتل سائقهما في هجوم "إرهابي" في محافظة كرمنشاه عند الحدود العراقية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية نقلا عن نائب آخر في المنطقة، فرهد تجري، أن 4 مسلحين فتحوا النار على سيارة المسؤولين قبل أن يفروا.

وأضاف أن "4 إرهابيين فتحوا النار من أسلحة رشاشة على سيارة المسؤولين قبل أن يضرموا النار في السيارة التي كانوا يستقلونها ويلوذوا بالفرار سيرا".

ووقع الهجوم في منطقة إسلام-آباد غرب قرب الحدود العراقية.

ونقلت وسائل الإعلام عن نائب محلي ثان هو أحمد سفري قوله إن المهاجمين أعضاء في حزب الحياة الحرة الكردستاني، الحزب الكردي الإيراني القريب من حزب العمال الكردستاني التركي.

ومنذ منتصف يونيو أوقعت المواجهات بين المتمردين المسلحين الأكراد وقوات الأمن في المناطق حيث الغالبية الكردية 39 قتيلا هم: 33 متمردا و6 عسكريين ايرانيين.

كلمات دالّة

#إيران, #الأكراد

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