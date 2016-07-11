أكراد إيران ينتفضون ضد قمع السلطات بإضراب عام

صعّد الكرد الإيرانيون مواقفهم تجاه السلطات التي اعتقلت العشرات منهم خلال الأيام الماضية، حيث بدأت مدن كردستان إيران تنظيم إضراب عام عن العمل بدعوة من أحزاب عدة يبدأ يوم الأربعاء.

وتأتي التحركات رداً على سياسة الترهيب التي يمارسها النظام الإيراني ضد الشعب الكردي والشعوب الإيرانية، كذلك رفضا للتدخلات الإيرانية في دول الجوار والمنطقة.

ووزعت المنشورات في المدن الكردية تدعو السكان إلى الإضراب وإغلاق الأسواق ليوم واحد.

من جانبه أكد قيادي كردي إيراني "للعربية" توجيه الدعوات للإضراب عن العمل والبقاء في المنازل يوم الأربعاء، وذلك في ذكرى اغتيال القيادي الكردي عبدالرحمن قاسم الذي اغتالته المخابرات الإيرانية في النمسا عام 1989.

وأكد القيادي الكردي اعتقال الحرس الثوري عدداً كبيراً من الشبان الكرد، وحشد عناصر الحرس في ساحات المدن لترهيب الناس قبل الإضراب

فيما شهدت مدن عدة نشر ملصقات وتوزيع منشورات تحث المواطنين على الإضراب عن العمل.

وأكد مصدر "للعربية" أن المعارضة تتوقع رد فعل عنيفاً من الحرس الثوري في حال تطورت الأمور إلى الأسوأ.

هذا ودعا الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أكبر تنظيم كردي معارض في إيران إلى إضراب عام في كافة المدن بكردستان إيران، احتجاجا على الاعتقالات والإعدامات والقمع الذي يتعرض له الكُرد من قبل السلطات الإيرانية، ومن المقرر أن يتم:

1- إغلاق كافة المحلات في أسواق مختلف المدن والبلدات والقرى الكردية.

2- إضراب كافة الموظفين والعمال عن العمل.

3- امتناع كافة سكان القرى من السفر إلى المدن والبقاء في قراهم.

4- رفع العلم الكردي وصور رموز الحركة الكردية في الأماكن العامة.