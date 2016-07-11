حريق هائل بأكبر مركز تجاري في مشهد الإيرانية

شب حريق هائل في أهم مركز تجاري في مدينة مشهد الإيرانية شمال شرقي البلاد، وسط أنباء عن حدوث انفجار في الطوابق الوسطى في المبنى.

ووفقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية، قال حسن جعفري، مدير عمليات إطفاء الحريق وخدمات السلامة في بلدية مشهد، إن "برج سلمان" تعرض لحريق هائل التهم أجزاء كبيرة من المبنى".

وبحسب جعفري فقد أكد شهود عيان، سماعهم صوت انفجار قوي ومن ثم خروج الدخان من الطابقين الثالث والرابع للبرج.

وأضاف: ما زال الحريق يتوسع لكن فرق الإطفاء تحاول السيطرة عليه وقد تمكنت من إخماد جزء من النيران المشتعلة في إحدى الجهات".

ووفقا لوكالة "تسنيم"، فقد تم إرسال 50 عامل إطفاء للمشاركة في العمليات.

ونقلت الوكالة عن مدير عام مصلحة إطفاء الحرائق في مدينة مشهد أن 50 في المئة من واجهة البرج احترقت بالكامل.

وقال جعفري، في مؤتمر صحافي إن الحريق شب في برج سلمان التجاري المتكون من 17 طابقا في الساعة 19:52 من مساء أمس الأحد.

وأوضح أن رجال الإطفاء قاموا بإخلاء جميع العاملين في البرج وأخرجوا السيارات من مواقفها، بالإضافة الى قطعهم الكهرباء والغاز.

وأكد جعفري أن الحادث لم يتسبب بأي خسائر في الأرواح، فيما أصيب 3 من رجال الإطفاء بحالات اختناق نقلوا على إثرها لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن الحريق تسبب باحتراق 50 في المئة من واجهة المبنى مما أدى الى خسائر مادية، منوها الى مشاركة 88 آلية إطفاء في عملية الإطفاء.

وأضاف "كشفت التحقيقات المبدئية أن واجهة الطابق الخامس من المبنى لم تكن مضادة للحرائق وساهم ذلك إلى جانب هبوب الرياح في انتشار الحريق، موضحا ان سبب الحريق سيعلن في وقت لاحق".