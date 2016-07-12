كردستان إيران.. تصعيد مسلح غير مسبوق

أفادت مصادر إعلامية كردية إيرانية أن مخفرا للشرطة الإيرانية في مدينة سنندج #عاصمة إقليم كردستان #إيران تعرض صباح يوم الثلاثاء إلى هجوم مسلح.

وذكر موقع وكالة أنباء "روجي كرد" الناطق بالفارسية والكردية، أن المخفر رقم 14 في مدينة سنندج تعرض صباح اليوم الثلاثاء إلى هجوم مسلح من قبل جهة مجهولة.

وأضافت الوكالة نقلا عن مراسلها في سنندج أن خمسة مسلحين شنوا الهجوم، وأطلقوا نيرانا مكثفة بالرشاشات نحو مقر #المخفر.

وقال مراسل الوكالة إن أحد العسكريين الإيرانيين جرح إثر الهجوم، والقوات الإيرانية المرابطة في المخفر في حالة استنفار، وسمع صفير #الرصاص في معضم أنحاء المدينة.

محاولة اغتيال مندوب إيراني في كرمانشان الكردية

وقبل بضعة أيام تعرض موكب مندوب مدينة "إسلام آباد غرب" في إقليم كرمنشان (كرمانشاه) الكردية إلى هجوم مسلح أدى إلى مقتل اثنين من مرافقيه وجرح عدد آخر منهم.

وقال المتحدث باسم وزارة #الداخلية_الإيرانية حسن علي أميري بهذا الشأن، إن موكب المندوب "فلاحت بيشه" مندوب مدينتي "إسلام آباد غرب" و"دالاهو" تعرض إلى هجوم من قبل خمسة مسلحين في محافظة كرمانشان، ما أدى إلى جرح المندوب وقائم مقام "دالاهو" الذي وصفت حالته بالحرجة، وقتل في هذا الهجوم سائق المندوب ومسؤول في دائرة البيطرة في المحافظة.

إضراب عام يوم الثلاثاء في كردستان

وعلى صعيد آخر، دعا حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني إلى إضراب عام في ذكرى اغتيال زعيمه الدكتور عبدالرحمن قاسملو 1989 في العاصمة النمساوية فيينا.

وشهدت كبريات المدن الكردية الإيرانية من قبيل سنندج ومهآباد وكرمانشان وكامياران إغلاق المحلات التجارية في الذكرى السنوية لاغتيال الدكتور عبدالرحمن قاسملو.

ويتهم الحزب طهران باغتيال زعيمه بعد أن دعته إلى التفاوض حول حقوق #القضية_الكردية.

ودعا #الحزب الذي يعد أكبر تنظيم كردي معارض في إيران، وهو عضو مؤسس في "مؤتمر شعوب إيران الفيدرالية" الذي يضم تنظيمات عربية وكردية وتركية وبلوشية وتركمانية، الأكراد للتعبير عن معارضتهم للاعتقالات والإعدامات والقمع .

ومن المقرر أن يتم:

1 - إغلاق كافة المحلات في أسواق مختلف المدن والبلدات والقرى الكردية.

2- إضراب كافة الموظفين والعمال عن العمل.

3- امتناع كافة سكان القرى عن السفر إلى المدن والبقاء في قراهم.

4- رفع العلم الكردي وصور رموز الحركة الكردية في الأماكن العامة.

الكرد في إيران

يبلغ عدد الأكراد في إيران حوالي 9 ملايين نسمة، وبهذا يشكل الأكراد في إيران ثاني أكبر تجمع سكاني كردي بعد أكراد تركيا، ويتوزعون كأغلبية في ثلاثة أقاليم وهي كردستان وكرمانشان (كرمانشاه) وعيلام (إيلام) وكأقلية كبيرة في إقليم آذربيجان الغربي إلى جانب الأغلبية التركية الآذربيجانية.

تتراوح مطالب الأكراد بين الاستقلال والفيدرالية القومية، وإن أهم الأحزاب الكردية هي حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بزعامة مصطفى هجري وحزب كوملة كادحي كردستان إيران بزعامة عبدالله مهتدي وحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة خالد عزيزي وحزب الحرية الكردستاني وحزب حياة كردستان الحرة (بيجاك) الفرع الإيراني لحزب العمل #الكردستاني التركي "ب ك ك".

ويعد حزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني الحزب الأم لكافة الأحزاب الكردية في المنطقة، حيث أنشئ عام 1946 أثناء الحرب الكونية الثانية، وأسس الحزب بقيادة زعميه المؤسس "قاضي محمد" أول جمهورية كردية عاصمتها مدينة "مهاباد" وعرفت هذه الجمهورية باسم جمهورية مهآباد.