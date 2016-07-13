إيران تؤكد على استمرار دعمها لـ"حزب الله" الإرهابي

قال عباس #عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني إن #طهران ستستمر بدعم ميليشيات #حزب_الله اللبنانية وإن #إيران "لن تضحي" بهذا التنظيم المصنف إرهابياً عربيا وعالمياً.

وكان حسن #نصرالله أمين عام حزب الله قد كشف قبل أيام بطريقة غير مسبوقة أن كل الأمور المالية لحزب الله تأتي من إيران.

ويأتي تأكيد وزارة #الخارجية_الإيرانية بدعمها لحزب الله في حين كان #البيت_الأبيض قد حذر الشهر الماضي طهران من الاستمرار بدعم نصرالله وميليشياته الإرهابية.

وتصنف إيران بأنها راعية للإرهاب بسبب دعمها للميليشيات المصنفة إرهابية مثل حزب الله وهو ما دعا #الكونغرس الأميركي للاستمرار في بعض العقوبات ووضع قيود مالية واقتصادية ضد طهران.

وحول موضوع غسيل الأموال والقوانين الغربية الموجودة وربطها في ملف

دعم إيران للميليشيات الإرهابية، قال عراقجي: "نحن لن نضحي بحزب الله. وقوانين FATF المتعلقة بغسيل الأموال لا قيمة لها في هذا الخصوص".

وتصر إيران على دعمها المالي للميلشيات الإرهابية التابعة لها في المنطقة مثل حزب الله و #الحوثيين في الوقت الذي يعيش فيه حوالي 30 مليوناً من أصل 80 مليون إيراني تحت خط الفقر، أي حوالي 40% من مجموع الشعب.

وتطرق عراقجي للشكاوى المطروحة في المحاكم الأميركية ضد إيران بسبب دعمها للإرهاب وقال إن "المحاكم الأميركية أصدرت لغاية الآن أحكاما تتضمن الحصول على غرامات من إيران بقيمة نحو 90 مليار دولار".