أميركا تمدد العقوبات ضد 15 فردا ومؤسسة إيرانية

قامت إدارة الصناعة والأمن التابعة لوزارة التجارة الأميركية الأربعاء، بتمديد العقوبات ضد 15 فردا ومؤسسة لدعمها البرنامج الصاروخي الإيراني المثير للجدل.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية أن العقوبات الأميركية، تسلب امتياز التصدير من 15 شخصا ومؤسسة تعتبرها داعمة لبرنامج إيران الصاروخي.

وقالت إدارة الصناعة والأمن في بيان إن تمديد قرار المنع المؤقت يأتي للحد من الانتهاك الفوري لقرارات الصادرات وفي إطار المصلحة العامة.

وتشمل إجراءات الحظر كلا من شركة "ماهان" الإيرانية للطيران وشركة "النصر" الأردنية للطيران وشركة "سكاي بلوبرد" الإماراتية.

وكان19 نائبا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قدموا تعديلا لـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" من أجل توسيع العقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية والأشخاص الداعمين له.

وستتضمن التعديلات التي قدمها الجمهوريون تمديد "قانون العقوبات على إيران" الذي سينتهي نهاية العام الجاري حتى العام 2031.