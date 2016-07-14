مجلس النواب الأميركي يحظر شراء الماء الثقيل من إيران

أقر مجلس النواب الأميركي تشريعاً أمس الأربعاء يحول دون شراء #الماء_الثقيل من #إيران في تحد لتهديد الرئيس باراك #أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) بعد عام من الإعلان عن #الاتفاق_النووي مع #طهران .

وأقر المجلس التشريع بأغلبية 249 صوتا مقابل 176. وكان أغلب المؤيدين تقريبا من الجمهوريين الذين يملكون أغلبية المقاعد في المجلس.

وعارض كل الأعضاء الجمهوريين في #الكونغرس وعدد قليل من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما الاتفاق النووي بين إيران و #الولايات_المتحدة والقوى العالمية الأخرى، والذي أعلن في 14 تموز/يوليو من العام الماضي ووافقت طهران بمقتضاه على تقليص برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية.

والماء الثقيل هو أحد النواتج الثانوية غير المشعة لتصنيع #الأسلحة_النووية وإنتاج الطاقة النووية.

كانت إدارة أوباما قالت في نيسان/أبريل إن #واشنطن ستشتري ما قيمته 8.6 مليون دولار من الماء الثقيل من إيران، مما أغضب الجمهوريين الذين وصفوا عملية الشراء المقترحة بأنها مساعدة للبرنامج #النووي الإيراني.

وهدد #البيت_الأبيض يوم الاثنين بالاعتراض على مشروع القانون ومشروعين آخرين، من المقرر أن ينظر فيهما المجلس خلال الأيام القادمة.